Przegląd prasy Sopot 7.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

6 listopada rano służby poinformowały, że z wody zostały wyłowione zwłoki mężczyzny, wszystko wskazywało na to, że z wody wyciągnięto martwego Grzegorza Borysa, podejrzanego o zamordowanie swojego 6-letniego syna. Po południu zakończyły się czynności oględzin ujawnionych zwłok. Pozwoliły one na ustalenie, że są to zwłoki poszukiwanego.