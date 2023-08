Przegląd prasy Sopot 29.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

Prawie trzy promile alkoholu miał w wydychanym powietrzu 40-letni gdynianin, który w Sopocie uciekał autem policji, a po zatrzymaniu proponował łapówkę. Mężczyzna nie miał też uprawnień do prowadzenia samochodu.

Plener Międzynarodowy 2023. Trzecia już edycja tego wydarzenia rozpoczęła się dziś, w poniedziałek 28 sierpnia w Apartamentach Bema 4 w Sopocie. Plener z udziałem znanych artystów i twórców potrwa do 8 września. Powiązaną z nim wystawę oglądać będzie można w Sopockim Domu Aukcyjnym przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43 jeszcze osiem dni dłużej.

Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomi ma dwa domu i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ksiądz Jan Kaczkowski radośnie wygląda z okna rodzinnego budynku w Sopocie. Jak to możliwe? Wszystko dzięki muralowi przedstawiającemu "Johnn'ego" przy alei Niepodległości 769. Widzieliście już wyjątkowy malunek w Sopocie? Zobaczcie zdjęcia!

Od około dwóch tygodni na ulicach pomorskich miast można czasem zauważyć czerwone, elektryczne rowery. Trwa pierwszy etap testów dla jednośladów, które będą używane w drugiej edycji Mevo. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - po kilku dniach i upewnieniu się, że pojazdy działają należycie - zaprosił do testowania także dziennikarzy. Miałem więc okazję wypróbować Ninebota Urban A200, który - zgodnie z zapowiedziami OMGGS - w ciągu kilku następnych tygodni "zaleje" ulice, ścieżki rowerowe i chodniki na Pomorzu.

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

Końcówka sierpnia oznacza koniec letnich wakacji. Czuć to już po pogodzie, która niewiele ma wspólnego z upałami ostatnich dni. Mieszkańcy i turyści w Trójmieście miło spędzają ostatnie chwile wakacji spacerując po słonecznym Sopocie. Zobaczcie zdjęcia!