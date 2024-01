Przegląd prasy Sopot 24.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.01, w Sopocie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stefan Wilmont prawomocnie skazany na dożywocie za zabójstwo Pawła Adamowicza. Sąd apelacyjny podtrzymał wcześniejszy wyrok”?

Prasówka Sopot 24.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Stefan Wilmont prawomocnie skazany na dożywocie za zabójstwo Pawła Adamowicza. Sąd apelacyjny podtrzymał wcześniejszy wyrok Gdański sąd apelacyjny podtrzymał wyrok I instancji dla Stefana Wilmonta za zabójstwo Pawła Adamowicza. Oznacza to dożywocie dla napastnika z Targu Węglowego z 2019 roku. Wilmont będzie się mógł ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 40 latach odbywania kary. Sąd uwzględnił też zażalenie oskarżenia posiłkowego na fragment uzasadnienia wyroku niższej instancji, modyfikując go.

📢 Intensywny początek roku w Trójmieście. Przed nami jeszcze kilka głośnych wydarzeń w styczniu 2024 Zeszły rok obfitował w ciekawe wydarzenia kulturalne w Trójmieście i 2024 zapowiada się co najmniej równie dobrze. Już sam początek roku jest intensywny, w styczniu na pewno nikt nie będzie się nudził. Minęła połowa miesiąca, a przed nami jeszcze cała masa wydarzeń kulturalnych! Sprawdzamy, co jeszcze wydarzy się w Trójmieście do końca stycznia.

📢 Uwaga na sztorm! Jest ostrzeżenie drugiego stopnia dla wschodniej części strefy brzegowej Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni przekazało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Ostrzeżenie ważne jest do 23 stycznia do godz. 23.

Prasówka 24.01 Sopot: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 SsangYong Torres EVX. Pierwsze wrażenia, dane techniczne, zasięg i ceny Rynkowa ofensywa SsangYonga być może nie jest tak imponująca, jak innych producentów, ale konsekwencja i postęp jest widoczny i godny pochwały. Ostatnio producent pokazał dziennikarzom kolejny model w swoim portfolio – elektryczną wersję modelu Torres o nazwie EVX. Ile kosztuje koreańska nowość i czy zmiany ograniczyły się tylko do napędu?

📢 Sopot kontra obrońcy życia poczętego. Narasta konflikt ratusza z organizatorami comiesięcznej demonstracji. Kolejny pozew Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydenta Sopotu i kandydatka w przyszłych wyborach na to stanowisko, po raz kolejny rozwiązała w niedzielę zgromadzenie na Placu Przyjaciół Sopotu. Organizatorzy prezentowali tam brutalne treści dotyczące aborcji. Straż miejska zapowiada kolejny wniosek do sądu. Organizator comiesięcznych pikiet uważa że to tłumienie wolności wypowiedzi na ważny społecznie temat. 📢 W Sopocie przewrócił się dźwig. Aleja Niepodległości była częściowo zablokowana Niecodzienne i niebezpieczne w skutkach zdarzenie miało miejsce w Sopocie na alei Niepodległości. Droga ta została zamknięta na jakiś czas od Kolibek w stronę Gdańska. Powodem miało być przewrócenie się HDS-u - samochodu ciężarowego z dźwigiem. 📢 W Sopocie ma powstać nowy hotel. Po 15 latach niemocy w miejscu po „domkach szwedzkich” może w końcu się uda Być może kolejnemu inwestorowi uda się postawić hotel na atrakcyjnej działce w Sopocie. Substandardowy kompleks modułowych pokojów hotelowych o szemranej sławie działał tu do pierwszej dekady XXI wieku. Po jego wyburzeniu znany trójmiejski deweloper aż do swojego upadku mamił rynek nieruchomości wizją nowego obiektu w tym miejscu.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.