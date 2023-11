Przegląd prasy Sopot 22.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

Długa i skrupulatna praca CBŚP i Prokuratury Krajowej doprowadziła do rozbicia gangu. Ustalenia ról i zadań poszczególnych osób wchodzących w jej skład w tym m.in. ustalenie szlaków przerzutu narkotyków i zatrzymanie trzech transportów narkotyków z Hiszpanii do Polski, zdecydowało o skutecznym finalnym efekcie działań służb. Według śledczych spośród dziewięciu zatrzymanych osób mogą być to kurierzy narkotykowi, dilerzy czy osoby odpowiedzialne za logistykę tego przedsięwzięcia. Łącznie w ramach działań zabezpieczono ok. 70 kg marihuany, ok. 6 litrów amfetaminy, kokainę, mefedron i blisko 7 mln zł w gotówce. Dodatkowo znaleziono 2 jednostki broni palnej i 100 szt. amunicji.