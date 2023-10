Przegląd prasy Sopot 21.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

Stopniowo startują krajowe ligowe rozgrywki w sportach halowych. Oprócz fantastycznej sportowej rywalizacji można zachwycać się występami pięknych cheerleaderek, które czarują tanecznymi układami na parkiecie i dodają mnóstwo uroku i kolorytu wydarzeniom sportowym. Przygotowaliśmy dla Was galerię złożoną ze zdjęć najpiękniejszych cheerleaderek, które występowały bądź wciąż występują na Pomorzu.

Prezydent Sopotu wybrany posłem w wyborach parlamentarnych już czuje władzę, która, w razie nieudanej misji tworzenia rządu przez PiS, przypadnie być może koalicji opozycyjnej. Ściął włosy, które zapuszczał przez niemal 8 lat w proteście przeciw dotychczasowym rządom partii. Złożył też deklarację cofnięcia efektów budowy koncernu multienergetycznego Orlenu. Włączenie do holdingu gdańskiej rafinerii Lotos wywołało protesty polityków opozycji z regionu.

Pierwsze protesty wyborcze wpływają już do Sądu Najwyższego. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w czwartek, 19.10., do godz. 15.30 odnotowano wpłynięcie 17 protestów - 12 odnoszących się do wyborów parlamentarnych oraz 5 w sprawie referendum. Gdzie możemy wnieść protest wyborczy?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę meteorologiczną na najbliższy tydzień. W weekend na Pomorzu będzie chłodno, pochmurno z opadami deszczu oraz wystąpi silny i porywisty wiatr. Nieco lepiej będzie natomiast już od nowego tygodnia, kiedy cała Polska dostanie się w zasięg wyżu i pogoda się poprawi: ucichnie wiatr, będzie więcej słońca i cieplejsze powietrze.