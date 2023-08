Przegląd prasy Sopot 2.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

Czy kleszcze latają? Wiele osób zadaje to pytanie, widząc strzyżaka sarniego, nazywanego też jelenim. Ten pasożyt też pije krew, zaraża groźnymi chorobami i lata. Niech to jednak nie myli, bo może też odrzucać skrzydła. Latający kleszcz gryzie boleśnie i może wywoływać alergię. Wyjaśniamy, dlaczego „kleszcz ze skrzydłami” są takie groźne i jak je rozpoznać, a także jak chronić się przed ukąszeniami tego owada.

Prasówka 2.08 Sopot: pozostałe wydarzenia

Ogórki to jedne z tych warzyw, które kojarzą nam się z latem. Świeży na kanapkę, czy do mizerii. Gruntowe do kiszenia, konserwowania, zamykania w słoikach jako smakowite sałatki. Gorzej, jeśli ogórek, który właśnie chcemy zjeść, okazuje się tak gorzki, że przez to niemal niezjadliwy. Dlaczego tak się dzieje i czy można temu zapobiec? Zacznij w ogrodzie, a jeśli kupujesz – wypróbuj pewien trik.