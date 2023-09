Przegląd prasy Sopot 18.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

Parada historyczna ulicami Pelplina z przekazaniem kluczy do miasta, armatnimi wystrzałami, jazdą konną, rycerską potyczką o białogłowę, to atrakcja zakończonego właśnie Jarmarku Cysterskiego.

Piłkarze Lechii Gdańsk mają żony i dziewczyny pełne uroku. Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy biało-zielonych w naszej galerii. To one oczarowały zawodników zespołu z Gdańska. Dla piłkarzy to są z pewnością najwierniejsi kibice i one zawsze wspierają swoich partnerów. Zapraszamy do oglądania zdjęć partnerek piłkarzy Lechii Gdańsk.

Gdynianin Florian Pyszel narzucił najmocniejsze tempo podczas rozgrywanego w niedzielę, 17 września 2023 roku 61. Biegu Westerplatte. Na trasie liczącej 10 km w Gdańsku uzyskał czas 31 minut i 13 sekund. Najlepsza z kobiet była natomiast gdańszczanka Marta Łagownik (35.29). Najstarszy bieg uliczny w Polsce w 2023 roku ukończyło prawie 2700 biegaczy z różnych zakątków kraju.