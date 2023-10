Przegląd prasy Sopot 15.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

W sobotę po południu na Obwodnicy Trójmiasta (S6), między węzłami Kowale a Gdańsk Karczemki doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wypadku poszkodowana została jedna osoba. Zablokowany jest pas w stronę Gdyni.

Nadeszła jesień, a więc nadszedł czas na przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych oraz Święta Zmarłych. Już 1 i 2 listopada wyruszymy na cmentarze, aby zapalić znicz na grobach naszych bliskich zmarłych i oddać się zadumie. Oprócz zniczy często kupujemy również kwiaty na grób. Nie wszystkie z nich są jednak odpowiednie na tę okazję.

Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

Od dłuższego czasu trwały spekulacje na temat przyszłości Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Sportowym. Sam zainteresowany długo unikał tematu lub zaprzeczał pogłoskom, jednak wreszcie zabrał głos w tej sprawie, udostępniając oświadczenie. Oto, co napisał jeden z założycieli portalu.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Starachowicach odniósł się do ewentualnego przyjęcia waluty euro w Polsce. Wicepremier nie ma wątpliwości, co oznaczałoby to dla Polaków.