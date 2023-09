Przegląd prasy Sopot 15.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

Przedstawiciele Konfederacji na Pomorzu zorganizowali spotkanie poświęcone sytuacji krótkoterminowego najmu w Sopocie. Co się ma zmienić? Poseł Michał Urbaniak zapowiada m.in. zmianę regulacji prawnych. Podczas spotkania członkowie Konfederacji z Pomorza odnieśli się również do raportu NIK ws. polityki covidowej rządu.

Kandydat do Senatu RP Hubert Grzegorczyk i Andrzej Jaworski kandydat do Sejmu RP zwołali konferencję prasową, której tematem był Jacek Karnowski, prezydent Sopotu oraz w najbliższych wyborach parlamentarnych kandydat Koalicji Obywatelskiej. Andrzej Jaworski pod Urzędem Miasta Sopotu przypomniał słowa Jacka Karnowskiego "Polska jest w stanie przyjąć kilkadziesiąt tysięcy uchodźców. To by było korzystne ekonomicznie dla Polski" - mówił w przeszłości prezydent Sopotu.