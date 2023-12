Przegląd prasy Sopot 11.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

Wystarczy lekkie pogorszenie warunków drogowych, by w nieco trudniejszych miejscach na pomorskich drogach posypały się stłuczki. Tak było w okolicach Starych Babek na ekspresowej „siódemce” w kierunku Warszawy. Po 15:00 zderzyło się tam w sumie 5 aut. Na szczęście niegroźnie poszkodowana jest tylko jedna osoba. Służby apelują o nieszarżowanie na drodze i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

Lechia Gdańsk wygrała z Chrobrym Głogów 1:0 w meczu piłkarskiej Fortuny 1. Ligi, który został rozegrany na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. To spotkanie obejrzało ponad cztery tysiące widzów. Byliście na meczu Lechii Gdańsk z Chrobrym Głogów? Znajdźcie siebie na zdjęciach. Zobaczcie jak kibice Lechii zadymili boisko, przez co mecz był przerwany na blisko 25 minut.