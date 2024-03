Przegląd prasy Sopot 1.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

Do końca marca 2024 roku ponad 3,3 miliony Polaków otrzyma dodatkowe wypłaty. Pieniądze z rządowego programu dostanie każdy, kto w 2023 roku spełnił prosty, podstawowy warunek. Dopłata roczna w ramach PPK trafi do każdego, który na swoim rachunku zgromadził ok. 180 lub 730 złotych. Znalazłeś się w tym gronie? To czekaj na pieniądze - dopłatę roczną z PPK.