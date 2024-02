Przegląd prasy 28.02.2024 Sopot. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Prasówka 28.02 Sopot: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W pobliżu Stadionu Leśnego w Sopocie odnaleziono ciało zaginionej kobiety. Do zdarzenia doszło we wtorek, 27 lutego, kiedy to na zwłoki natrafili spacerowicze. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.