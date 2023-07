Przegląd prasy 27.07.2023 Sopot. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski poinformował 25 lipca o zamiarze kandydowania do Sejmu w programie telewizji TVN24. Miałoby to nastąpić w wyniku sojuszu ruchu samorządowców „Tak! Dla Polski”, któremu szefuje z Koalicją Obywatelską. Sopocki świat polityczny nie jest zaskoczony, adwersarze prezydenta zgodnie traktują decyzję, jako coś co sprawi zawód mieszkańcom. Szczegóły rozmów Karnowskiego o starcie mają być znane najpóźniej w połowie sierpnia.