Przegląd prasy 24.08.2023 Sopot. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

Emeryci w Polsce cieszą się obecnie lepszym zabezpieczeniem finansowym, a rząd podejmuje wysiłki, by dbać o ich godne życie. Dzięki wprowadzeniu 13. i 14. emerytury, budżety seniorów zyskują nowe perspektywy. To świadczenia, które robią realną różnicę, pozwalając emerytom spokojnie cieszyć się upragnioną emeryturą.

Nic nie pobudza wyobraźni turysty tak, jak zobaczenie autentycznych lokalizacji związanych z życiem słynnych osobistości. Dziś zabierzemy was w podróż po domach polskich pisarzy – obecnie obiekty te zostały przekształcone w muzea, by mogli nacieszyć się nimi także miłośnicy twórczości wybitnych literatów. Gdzie mieszkali Henryk Sienkiewicz, Józef Ignacy Kraszewski czy Bolesław Prus? Odpowiedzi szukajcie w poniższym artykule.

Festiwal Fotografii W ramach Sopotu rozpocznie się 1 września 2023 r. Wystawy prac artystów z Polski i Litwy, spotkania, warsztaty, prezentacja najciekawszych polskich fotoksiążek, prace studentów Szkoły Filmowej z Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska, a także kolejny sopocki fotopomnik – tak w skrócie prezentuje się program tegorocznego festiwalu, który potrwa do 17 września. 9. edycji towarzyszy hasło „Źródło”.

Marka Prido wprowadziła dziś do sprzedaży nową kamerę – Prido i9. Model ten nagrywa obraz wideo w rozdzielczości 4K, korzystając z sensorów SONY 4K. Ponadto i9 posiada cztery tryby parkingowe oraz daje kierowcy możliwość sterowania głosem.

23 i 29 sierpnia w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na dwóch skrzyżowaniach w rejonie ulicy Bulońskiej w Gdańsku. Poniżej podajemy szczegóły.

By poczuć się jak astronom, wystarczy podnieść głowę i spojrzeć w niebo. Jak wyglądają najbardziej znane gwiazdozbiory? Gdzie ich szukać? Czy warto? Jest okazja, by się przekonać! Planetobus z Centrum Nauki Kopernik z mobilnym planetarium na pokładzie przemierza Polskę, a od 24 do 25 sierpnia będzie stacjonował w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.