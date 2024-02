Przegląd prasy 15.02.2024 Sopot. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Większość uczniów ferie zimowe ma już za sobą, teraz więc szuka informacji na temat kolejnych wolnych dni od szkoły. Te pojawią się na przełomie marca i kwietnia. Dzięki przerwie wielkanocnej uczniowie zyskają dodatkowy niepełny tydzień wolnego. Sprawdź, kiedy wypada wiosenna przerwa świąteczna.

Na mieszkańców Sopotu czeka kolejna już czwarta edycja Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego. To inicjatywa, w której lokalna społeczność sama decyduje, na jaką inicjatywę przeznaczyć pieniądze z budżetu miasta. Urząd jest już gotowy do przyjmowania wniosków i projektów, które można składać do 8 marca.

Czeska marka Niceboy wprowadziła na rynek nowe urządzenia w walentynkowych wersjach kolorystycznych, dostępnych w przystępnych cenach. Różowo-złoty smartach Niceboy Watch 3 wyposażony w baterię 200 mAh, łączność Bluetooth 5 i ochronę IP67. Posiada on minimalistyczną metalową kopertę oraz wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Do sklepów trafiły również słuchawki Niceboy Hive Joy 3, posiadają one baterię o pojemności 300 mAh, pozwalająca na użytkowanie nawet do 33 godzin, wyposażone w Bluetooth 5.3, pozwalają łączyć się na odległość 10 metrów.