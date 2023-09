Przegląd prasy 1.09.2023 Sopot. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

W Gdańsku została zainagurowana budowa fabryki wież offshore. To inwestycja, która ma stanowić znaczący krok w kierunku wzmocnienia pozycji Polski w dziedzinie energetyki odnawialnej. Inwestycja za 200 mln euro realizowana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA razem z partnerem strategicznym GRI Renewable Industries SL oraz firmą Baltic Towers sp. z o.o.

Wyspa Sobieszewska to prawdziwa perła Gdańska. Znajdują się na niej dwie rezerwaty przyrody, a przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego znalazły swoje siedlisko foki. To także kraina bursztynu, który czeka ukryty w piasku. Te wyjątkowe atrakcje skradły serca naszych sąsiadów ze Słowacji.