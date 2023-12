Przedszkola w Sopocie w roku szkolnym 2024/2025. Sprawdź, gdzie się znajdują

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Sopocie?

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w starej formie, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Sopocie?

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie istotna w kontekście rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko będąc w przedszkolu nabiera umiejętności życia w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwoju umiejętności z zakresu motoryki. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, malować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.