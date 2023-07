Prasówka z Sopotu 28.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W popularnym kurorcie Benidorm koło Walencji, na wschodzie Hiszpanii, od dłuższego czasu trwa walka między jego mieszkańcami i zagranicznymi turystami – poinformowały hiszpańskie media. Do podobnych sytuacji dochodzi także w innych nadmorskich kurortach. O co spierają się Hiszpanie z gośćmi z całej Europy?

Watershow to niezwykły cyrk, bo... na wodzie. Jest to widowisko jedyne swego rodzaju, podczas którego widzowie mają szansę obejrzeć zdumiewające akrobacje z wykorzystaniem basenu i fontann. Artyści występujący na tej "wodnej scenie" należeli do państwowego cyrku Ukrainy. Co dostajemy podczas półtoragodzinnego show?