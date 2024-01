Prasówka z Sopotu 27.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Studniówka to niezapomniany czas dla wszystkich maturzystów. Ostatnie dni beztroski zaraz przed jednym z najważniejszych sprawdzianów w życiu, to z pewnością coś wyjątkowego. Wspaniały wieczór spędzili maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, którzy razem ze swoimi nauczycielami świetnie się bawili!

Luty 2024 roku będzie miesiącem powrotów dawnych linii i tras w gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, najpierw 12 lutego, a później 26 lutego. Do powracających linii należą m.in. W, 34, 182, 163 czy 196. Powrócą także całonocne linie N10 oraz N20. Oprócz tego prezydent Gdyni i prezydentka Sopotu doszli do porozumienia w sprawie połączenia nr 21, która zostanie ponownie uruchomiona 26 lutego.

W najbliższych tygodniach w trójmiejskich klubach czy instytucjach kultury nie zabraknie ciekawych wydarzeń: przygotuj się na koncerty, spektakle i wystawy. Luty i marzec na trójmiejskich scenach - w przeciwieństwie do aury - zapowiada się naprawdę gorąco.

Policjanci z Przymorza zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 34 i 36 lat, którzy włamali się do kiosku i ze środka ukradli klimatyzator, kamerę monitoringu i elektrozamek warte 4 tysiące złotych.

Anna Michalska rzeczniczką Straży Granicznej była do 2021 roku. To właśnie ona była twarzą służb, gdy w Polsce pojawił się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Znamy jej następcę. To dotychczasowy pracownik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Blisko 2 tys. zgłoszeń od kierowców i pieszych wpłynęło w ubiegłym roku do pomorskiej policji na skrzynkę mailowa "Stop agresji drogowej".

Podróżowanie bez lotów staje się coraz bardziej atrakcyjne, a pociągi dalekobieżne w Europie przeżywają prawdziwy renesans. Nowoczesne połączenia zapewniają podróżnym wygodę, ekologiczność i niezapomniane widoki. Oto kilka najnowszych tras, które z pewnością przyciągną pasażerów w 2024 roku.