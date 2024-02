Prasówka z Sopotu 2.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Mieszkańcy Sopotu przy ulicy Andersa obawiają się suchych konarów, które opadają z koron przydrożnych drzew. W czasie gwałtownych wiatrów zeschnięte gałęzie porozrzucane są po całej ulicy. Z tego powodu mieszkańcy obawiają się, że w pewnym momencie jeden z konarów morze trafić przechodnia, co doprowadzi do tragedii.

Tablet LENOVO Tab M10 Plus 3 gen. 2023 posiada ekr...

Tablet BLOW PlatinumTab 8 to nowoczesne i przestro...

Ul. Jacka Malczewskiego w Gdańsku straszy? Na pewno jest to miejsce kontrastów, z jednej strony nowe osiedla deweloperskie, z drugiej - śmietnisko.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Miasto Gdańsk pełne jest przepięknych obiektów, które zachwycają nas za każdym razem tak samo, niezależnie od tego, jak często je widzimy. Do takich cudów krajobrazu można z pewnością zaliczyć skwer przy Targu Rakowym, którego perełką jest zdobiona kładka. Mały Błędnik przeszedł renowację i dziś prezentuje się jeszcze lepiej!

Horoskop na luty to przepowiednia na najbliższe 29 dni. Rok 2024 to tzw. przestępny, a to oznacza, że może się wiele wydarzyć. Kto odnajdzie miłość, kogo czeka rozstanie, komu sprzyjać będzie fortuna oraz jak ułożą się sprawy zawodowe. Tego wszystkiego dowiesz się z horoskopu miesięcznego na luty.

Ponad 100 jeźdźców z sześciu krajów na blisko 200 koniach rywalizować będzie od czwartku do niedzieli w Sopocie w międzynarodowych zawodach z cyklu Cavaliada Tour. W programie imprezy o randze dwóch gwiazdek znalazło się dziewięć konkursów skokowych, w tym dwa zaliczane do światowego rankingu.