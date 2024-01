Prasówka z Sopotu 18.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Torosy, czyli nagromadzona kra lodowa spiętrzona przez wiatr i prądy morskie, pojawiły się na Zalewie Wiślanym. - Aż strach pomyśleć co by się wydarzyło gdyby wiatr ten wiał kilkanaście godzin dłużej - napisał Piotr Kowalkowski, prowadzący Info Meteo.pl.

Kilka dni intensywnych opadów śniegu wystarczyły, by cały kraj zmienił się w białą krainę. Nie inaczej jest w Sopocie, chociaż z tym przez lata bywało różnie. Możemy podziwiać, jak kurort cudownie prezentuje się pod śnieżną pierzyną. Wystarczy wybrać się na krótki spacer, by docenić to, co zaproponowała nam natura.