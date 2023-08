Prasówka z Sopotu 17.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W drugiej połowie sierpnia, na krytej pływalni MOSiR w Sopocie przy ul. Haffnera 57, każdy będzie mógł skorzystać z nauki pływania lub z oferty doskonalenia swoich pływackich umiejętności. W dni powszednie do dyspozycji chętnych będzie instruktor nauki pływania.

Ogłoszenie daty wyborów parlamentarnych przyspieszyło kampanię. W Trójmieście najaktywniejszy jest prezydent Sopotu. Tu otwiera most w Tczewie, tam wizytuje Pruszcz Gdański, a jak wpadnie czasem do kurortu, to po gospodarsku zrobi sobie zdjęcie z zaproszonym gościem z okolicznej gminy albo wpadnie z ulotkami na warzywny ryneczek.