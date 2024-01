Prasówka z Sopotu 15.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia dla mieszkańców województwa pomorskiego w związku z nadchodzącymi trudnymi warunkami atmosferycznymi. Alerty RCB dotyczą silnego wiatru i zamieci śnieżnych, przerw w dostawie prądu oraz intensywnych opadów śniegu. Obowiązywać będą od poniedziałku, 15 stycznia, do wtorku 16 stycznia.

Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Sanoku to największy skansen w Polsce. Jest czynny przez cały rok. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. Warto odwiedzić to miejsce. To historia i kultura w jednym.