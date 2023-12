Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Sopocie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla całego województwa pomorskiego. We wszystkich powiatach obowiązuje drugi stopień zagrożenia spowodowanego silnym wiatrem. Podmuchy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h!

Transferowych przymiarek w PlusLidze ciąg dalszy. Do Kewina Sasaka i Mikołaja Sawickiego dołączyć ma Karol Urbanowicz. Dwaj pierwsi siatkarze Trefla Gdańsk zdecydowali się podobno na kontrakty w Bogdance LUK-u Lublin, a trzeci z nich przenieść się ma do Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

Znamy nowego wojewodę pomorskiego. Została nim Beata Rutkiewicz, dotychczasowa wiceprezydentka Wejherowa. Zastąpiła Dariusza Drelicha, mianowanego na to stanowisko przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w grudniu 2015 r.

Jak co roku na święta w telewizji pojawi się seria „Kevin sam w domu”, a dla jej fanów mamy niespodziankę. Zobaczcie przezabawny zwiastun filmu „Kevin sam w domu 3”, który w przypadku prawdziwości, zapowiadałby niezłe widowisko, gdyby nie był smaczkiem dla miłośników. Koniecznie musisz zobaczyć ten zabawny trailer.

Kilka minut po godz. 11:00 przerwano transmisję TVP Info, w jej miejsce nadawany został sygnał TVP 1, który również został przerwany. Nie działa również portal tvp.info. To samo spotkało regionalne oddziały Telewizji Polskiej, w tym TVP 3 Gdańsk. O 18:00 pod bramą gdańskiego oddziału TVP protest organizuje PiS.

Jak poinformował nas dyżurny ze Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP na Obwodnicy Trójmiasta na wysokości alei Kazimierza Jagiellończyka doszło do zderzenia w ruchu dwóch pojazdów osobowych. Nie ma osób poszkodowanych, służby zakończyły działania na miejscu.

Największa grupa opozycyjna w sopockiej radzie, stowarzyszenie „Kocham Sopot” Wojciecha Fułka, przedstawiło swojego działacza, Jarosława Kempę, jako kandydata na prezydenta miasta w nadchodzących wyborach. W miejskiej polityce dużo się dzieje w związku z odejściem do Sejmu Jacka Karnowskiego. Mało aktywne są jedynie rozpoznawalne ogólnokrajowo partie polityczne.

Akcja „Choinka za surowce wtórne” cieszyła się w Sopocie wielką popularnością. Jak co roku zorganizowaliśmy przyjazną środowisku wymianę przed Świętami Bożego Narodzenia.

Królowały mocne kolory, głębokie dekolty odsłaniające brzuch i wyraziste akcenty. Na premierze filmu „Akademia Pana Kleksa” zagościli celebryci, którzy wzięli udział we współtworzeniu filmu oraz zaproszeni goście. Na czerwonym dywanie do zdjęć pozowały w odważnych stylizacjach między innymi Agnieszka Grochowska i Blanka Lipińska, ale też pojawiło się małżeństwo Pazurów, Edyta Herbuś, Danuta Stenka i wiele innych. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Bieg Urodzinowy Gdyni rozpocznie w 2024 roku znany i lubiany cykl zawodów ulicznych Grand Prix Gdyni. Tym samym miasto wraca do sprawdzonej formuły, która pobudzała do aktywności tysiące mieszkańców Trójmiasta, ale i całego regionu. Gdyńskie Centrum Sportu zaprasza więc do sprawdzianu na asfalcie 11 lutego, 23 czerwca i 11 listopada 2024 roku.

Arka Gdynia zremisowała z Górnikiem Łęczna 0:0 w meczu Fortuny 1. Ligi. Tym samym piłkarze zespołu Żółto-Niebieskich pożegnali się ze swoimi fanami do lutego przyszłego roku, kiedy rozgrywki zostaną wznowione. Na trybunach zasiadło blisko cztery tysiące widzów. Byliście na meczu Arki Gdynia z Górnikiem Łęczna? Znajdźcie siebie na zdjęciach.