Prasówka z całego tygodnia 12.11.2023 w Sopocie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Mecz kaszubski to kultywowane od lat przez Stowarzyszenie Trefl Pomorze. W sobotę, 11 listopada 2023 roku wydarzenie przypadło na spotkanie koszykarskie z udziałem Trefla Sopot i Legii Warszawa. Ponad 4 tysiące dzieci z regionu przyjechało więc do Ergo Areny. Łącznie w hicie Orlen Basket Ligi na trybunach pojawiło się 8420 osób.

Dwie czołowe drużyny Orlen Basket Ligi i 8420 widzów na trybunach Ergo Areny to wyjątkowe obrazki. Niewidziane w północnej części Polski od dobrej dekady. W sobotę, 11 listopada 2023 roku Trefl Sopot stanął na wysokości zadania. Uskrzydlony głośnym dopingiem pokonał Legię Warszawa 77:69 (18:12, 24:20, 18:19, 17:18).

Sopot dołączył do świętowania 105. rocznicy odzyskania niepodległości. W tym roku również mogliśmy zobaczyć kultowe pojazdy, które poruszały się po ul. Bohaterów Monte Cassino.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jak świętować 11 listopada? Warto przypiąć okolicznościowy kotylion. Można też wraz z dziećmi zrobić papierowe rogatywki. Przy okazji wspólnej pracy, warto porozmawiać o ważnych datach w historii naszego kraju. Taki pomysł na poznawanie polskiej historii mają harcerze, którzy przygotowali instrukcję składania okolicznościowej rogatywki. Spróbujesz? Do dzieła!

Sąd Rejonowy w Sopocie skazał 43-letniego Michała B. na 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnie 20 godzin prac społecznych w miesiącu, zakaz zbliżania się do Donalda Tuska i jego rodziny oraz przeproszenie byłego premiera za grożenie mu i jego rodzinie w mailu śmiercią. Wyrok jest nieprawomocny.

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie deklaruje, że jest przygotowany na nadejście zimy. Drogowcy przedstawili swój plan działania na wypadek śnieżyc. W tym roku do odśnieżania i posypywania solą ulic przygotowano 27 maszyn.

Po wyborze na posła do Sejmu Jacka Karnowskiego, Sopot nie ma prezydenta. Wraz z wygaśnięciem jego kadencji mandaty stracili również wiceprezydenci. Tymczasowo Sopotem zarządza sekretarz miasta. Jednak do czasu wiosennych wyborów samorządowych, władzę przejmie od niego komisarz. Kto będzie pełnił obowiązki prezydenta Sopotu, dowiemy się w ciągu najbliższych godzin.

6 listopada rano służby poinformowały, że z wody zostały wyłowione zwłoki mężczyzny, wszystko wskazywało na to, że z wody wyciągnięto martwego Grzegorza Borysa, podejrzanego o zamordowanie swojego 6-letniego syna. Po południu zakończyły się czynności oględzin ujawnionych zwłok. Pozwoliły one na ustalenie, że są to zwłoki poszukiwanego.