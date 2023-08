Prasówka tygodniowa z 6.08.2023 w Sopocie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Powstał na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jego trybuny sprawiają, że komponuje się z otaczającym go lasem. Z dala od trójmiejskiego hałasu, w skraju ulicy gen. Józefa Wybickiego opowiada historię sportu na Pomorzu z przełomu wieku. Co takiego? Stadion Leśny w Sopocie istnieje od lat 20. XX wieku. Wiedziałeś o istnieniu takiego obiektu?

Marcin Szarpak ze Świętochłowic (Górny Śląsk) stoczył pasjonujący wodny pojedynek z sopocianinem Mikołajem Filipiakiem. Obaj do końca liczyli na wygraną w drugim tego lata Wyścigu pływackim dookoła mola w Sopocie. Ostatecznie o raptem dwie sekundy na linii mety wygrał sportowiec z południa Polski.

Rywalizacja w ramach mistrzostw Polski kobiet w beach soccerze potrwa przez trzy dni. Na piasku Energi Stadionu Letniego w Gdańsku Brzeźnie medale marzą się najlepszym drużynom z całego kraju. Za nami wiele emocjonujących momentów. Brązowe medale trafiły do Red Devils Ladies Chojnice! W wielkim finale Sparta Daleszyce przegrywała już 0:1, ale wygrała 2:1 z Pogonią Dekpolem Tczew.

Wakacje nad morzem mogą być nie tylko relaksujące, ale też pełne niespodzianek i pozytywnych zaskoczeń. Myślicie, że znacie już wszystkie atrakcje polskiego wybrzeża? Że miasta i przyroda Pomorza Gdańskiego i Zachodniego już was niczym nie zaskoczą? Że głębie Bałtyku nie kryją już przed wami tajemnic? Udowodnimy wam, że się mylicie. Zapraszamy do galerii 17 najbardziej niesamowitych ciekawostek, faktów i niespodzianek o polskim wybrzeżu Bałtyku.

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że fragment alei niepodległości przejdzie remont. Mowa o odcinku od granicy Sopotu do przystanku autobusowego Sopot Kamienny Potok 02. Prace rozpoczną się 7 sierpnia i mają potrwać 3 tygonie.

Ogórki to jedne z tych warzyw, które kojarzą nam się z latem. Świeży na kanapkę, czy do mizerii. Gruntowe do kiszenia, konserwowania, zamykania w słoikach jako smakowite sałatki. Gorzej, jeśli ogórek, który właśnie chcemy zjeść, okazuje się tak gorzki, że przez to niemal niezjadliwy. Dlaczego tak się dzieje i czy można temu zapobiec? Zacznij w ogrodzie, a jeśli kupujesz – wypróbuj pewien trik.

Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk już od kilku lat są parą. Mistrz świata w triatlonie i aktorka wspólnie wychowują synka Milana, który pojawił się na świecie w 2021 roku. Afera dopingowa po pobiciu rekordu świata na dystansie 10-krotnego Ironmana, w której głównym bohaterem jest sportowiec, sprawiła, że zrobiło się o nich głośno. Zobacz, jak młodzi rodzice żyją na co dzień. Zajrzyj do domu Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia.

W sobotę (29.07) około godziny 19:00 policjanci odebrali zgłoszenie od pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego, że na plaży w Jelitkowie mężczyzna z dzieckiem weszli do wody na desce SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione na plaży rzeczy. Poszukiwania trwały cały weekend. W poniedziałek 31 lipca zaginiony sam zgłosił się na policję.

29 lipca między godziną 14:00 a 15:00 ojciec wraz z synem weszli do wody, aby popływać na desce SUP. Niestety najprawdopodobniej nie wrócili. Do późnych godzin nocnych trwały ich poszukiwania. Te zostaną wznowione jeszcze dzisiaj.

W sobotę po godz. 14. mężczyzna spadł z klifu nad morzem w Gdyni Orłowie. Nie doznał poważniejszych obrażeń. Co dokładnie wydarzyło się tuż przy jednym z miejskich kąpielisk?