Prasówka Sopot 24.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sopocie nie minęło Cię nic ważnego

Lechia Gdańsk pewnie wygrała towarzyski mecz z Valmierą 5:1 na stadionie przy ul. Traugutta. Cieszy dobra dyspozycja strzelecka zespołu, nawet pomimo braku sześciu zawodników powołanych do swoich reprezentacji narodowych. Wkrótce Biało-Zieloni powinni być silniejsi, bo coraz bliżej powrotu do gry w zespole jest Luis Fernandez.

Akcja "Dziennika Bałtyckiego" wróciła ze zdwojoną siłą. Tym razem przyjechaliśmy do naszych czytelników z "Drzewkiem za surowce wtórne" do Gdańska, Sopotu oraz Rumi. W czterech lokalizacjach udało nam się rozdać blisko trzy tysiące sadzonek. A co najważniejsze - zapełnić kontenery makulaturą i starym sprzętem AGD i RTV!