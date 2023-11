Prasówka Sopot 16.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sopocie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.11, w Sopocie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oszustwo na ponad 30 tys. euro. Okradł mieszkankę Sopotu pod przykrywką założenia biznesu”?

Prasówka Sopot 16.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oszustwo na ponad 30 tys. euro. Okradł mieszkankę Sopotu pod przykrywką założenia biznesu W sieci należy mieć się na baczności nieustannie. Przekonała się o tym 67-latka z Sopotu, która straciła ponad 30 tysięcy euro na rzecz Amerykanina mieszkającego w Singapurze. Mężczyzna namówił ją do współprowadzenia sklepu internetowego. Wszystko okazało się jednak jednym wielkim oszustwem.

📢 Będzie zielono! Festiwal roślin już w najbliższy weekend w Gdańsku Festiwal Roślin w Gdańsku to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników zielonych dekoracji. Odbędzie się ono w dniach 18-19 listopada w Polsat Plus Arena w Gdańsku. To kolejna edycja największego w Polsce targu roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach!

📢 Tomasz Ziętek w nowej roli. Utwór "Same Old Gum" zapowiada jego debiutancki album Wielkimi krokami zbliża się premiera debiutanckiego albumu Tomka Ziętka „Some Old Songs”. Do tej pory fani artysty mogli zapoznać się z dwoma bardzo dobrze przyjętymi singlami „Your Kiss” oraz „C’mon”. Teraz Tomek prezentuje utwór „Some Old Gum”, któremu towarzyszy teledysk ze zdjęciami Pawła Jóźwickiego.

Prasówka 16.11 Sopot: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kibice Arki Gdynia będą na derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk. Podpisany list intencyjny, a bojkot zakończony Kibice Arki Gdynia kończą bojkot i po raz pierwszy w tym sezonie pojawią się na meczu swojej drużyny na stadionie przy ul. Olimpijskiej. Stanie się to na derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk (24.11, godz. 20.30). Na trybunach zabraknie fanów Biało-Zielonych, którzy mają zakaz wyjazdowy obowiązujący do końca roku.

📢 Odkryli wrak niemieckiego okrętu na dnie Zatoki Gdańskiej. To ostatni okręt po II wojnie światowej, który opuścił Hel? Niewykluczone Sensacyjny finał kilkunastomiesięcznych poszukiwań w wodach Zatoki Gdańskiej. Nurkowie i historycy zidentyfikowali wrak jednego z lekkich niemieckich okrętów wojennych typu KFK. To jednostka, która mogła opuszczać Hel - po zakończeniu II wojny światowej - jako ostatnia, przypuszcza historyk Łukasz Orlicki z magazynu "Odkrywcy". 📢 Historię tej emerytki zna już cała Polska. W pomoc zaangażowała się też Doda. Zobacz, jak odmienił się los emerytowanej nauczycielki Historia emerytowanej nauczycielki poruszyła niemal całą Polskę. Pani Henia wzięła udział w sondzie ulicznej i została poproszona o spróbowanie burgera drwala, jednej z kanapek sieci restauracji McDonald's, a następnie wyrażenie swojej opinii. Lekka rozmowa przerodziła się jednak w smutne wyznanie. Seniorce smakowała kanapka, ale jak stwierdziła, nie stać jej na takie rarytasy. Co więcej, zmaga się ona z chorobą syna. Na pomoc ruszyły tysiące osób, w tym Doda.

📢 Lucjan Brudzyński powołany na stanowisko komisarza Sopotu Lucjan Brudzyński od środy, 15 listopada, pełni funkcję prezydenta Miasta Sopotu. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich spotkał się dziś z nowym komisarzem i wręczył mu powołanie – przekazał w środę Pomorski Urząd Wojewódzki. 📢 Sopockie Perły już piąty raz. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 27 listopada Zbliża się termin zgłoszeń do konkursu Sopockie Perły. Plebiscyt organizowany jest po raz piąty przez Sopocką Organizację Turystyczną. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych przedsiębiorców z branży turystycznej. Zgłoszenia można wysyłać do 27 listopada. 📢 Gdański komendant PSP powołał komisję, która zbada okoliczności śmierci strażaka B. Błyskala Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku powołał komisję powypadkową, która zbada okoliczności śmierci strażaka Bartosza Błyskala. Mężczyzna zginął 1 listopada w trakcie poszukiwań Grzegorza B.

📢 Dua Lipa na Open'er Festival 2024! Organizatorzy Open'era ogłaszają pierwszy headliner 2024 Open'er Festival to jeden z największych festiwali muzycznych w tej części Europy. To zdecydowanie najgłośniejsze wydarzenie każdego lata w Trójmieście, bo właśnie na ten festiwal do Gdyni zjeżdżają się tysiące imprezowiczów z całego kraju. Open'er ogłosił już pierwszą artystkę, która wystąpi w edycji roku 2024.

