Prasówka Sopot 12.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sopocie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Sopot 12.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kierowca seicento, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Sebastian Kościelnik, zawiesił swoją kampanię wyborczą, powołując się na „szokujące informacje, które otrzymał od swojego pełnomocnika”. Następnie na platformie X wydał oświadczenie, w którym napisał o nawiązce i obwinił Beatę Szydło o to, że nie przedstawiła mu danych do przelewu. Prawda okazała się jednak zupełnie inna.