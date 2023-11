Prasówka Sopot 10.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sopocie nie minęło Cię nic ważnego

Sąd Rejonowy w Sopocie skazał 43-letniego Michała B. na 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnie 20 godzin prac społecznych w miesiącu, zakaz zbliżania się do Donalda Tuska i jego rodziny oraz przeproszenie byłego premiera za grożenie mu i jego rodzinie w mailu śmiercią. Wyrok jest nieprawomocny.

Jak świętować 11 listopada? Warto przypiąć okolicznościowy kotylion. Można też wraz z dziećmi zrobić papierowe rogatywki. Przy okazji wspólnej pracy, warto porozmawiać o ważnych datach w historii naszego kraju. Taki pomysł na poznawanie polskiej historii mają harcerze, którzy przygotowali instrukcję składania okolicznościowej rogatywki. Spróbujesz? Do dzieła!

To już pewne, że nowy rekord frekwencji w koszykarskiej Orlen Basket Lidze pobity zostanie w Ergo Arenie w sobotę, 11 listopada 2023 roku. Wówczas o godz. 17.30 rozpocznie się tzw. mecz kaszubski, na który przyjedzie młodzież z całego Pomorza. Wisienką na torcie będzie sportowa batalia koszykarzy Trefla Sopot i Legii Warszawa.

Z dostaw jedzenia przez kurierów z branży food delivery najczęściej korzystają w Trójmieście pracownicy centrów biurowych, ale także mieszkańcy dużych osiedli. Stawiają oni przede wszystkim na kebaby, fast foody oraz oferty barów mlecznych. Dostawcy najchętniej wybierają napędzany siłą własnych mięśni rower, który pozwala dostać się do wielu miejsc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku.

Trójmiasto to nie tylko malownicze widoki, bogata historia i znakomite plaże. To także region, który dba o najmłodszych mieszkańców oraz młodzież. Jeśli jesteście Państwo rodzicami lub opiekunami, którzy szukają miejsc przyjaznych dzieciom, to jest te miejsce, w którym je pokażemy. Zabieramy Państwa w podróż po trójmiejskich miejscach, gdzie maluchy mogą się rozwijać, spędzać miło czas i realizować swoje zadania w kreatywny sposób. Zapraszamy na wirtualną podróż po trójmiejskich złobkach, przedszkolach i szkołach, gdzie edukacja i kreatywność idą w parze. Zapoznacie się Państwo także z różnorodnymi zajęciami sportowymi, które pomogą najmłodszym rozwijać zdrowe nawyki i pasje. Prezentujemy również miejsca, gdzie można smacznie zjeść, a jednocześnie zapewnić maluchom rozrywkę i zabawę. Razem odkryjemy, jak Trójmiasto staje się prawdziwym rajem dla najmłodszych i tych trochę starszych mieszkańców.