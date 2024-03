Prasówka 8.03.2024 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

Dziesięć polskich hal odwiedzą członkowie legendarnej grupy Harlem Globetrotters. Na ich trasie jest Gdynia, do której przyjadą we wtorek, 30 kwietnia. W hali Polsat Plus Arena Gdynia rozpoczną show o godz. 19. Bilety na to wydarzenie rozpoczynają się od 60 złotych.

Jedna trzecia specjalistek w branży IT uważa, że ich zarobki są mniejsze niż specjalistów w tej samej branży. Ok. 60 proc. kobiet nie spotkało się ze zniechęceniem do kariery w IT (w porównaniu do 75 proc. mężczyzn), a demotywujące stwierdzenia najczęściej padały z ust... ich mam.