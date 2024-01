Prasówka 8.01.2024 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

Pełniąca obowiązki prezydenta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wystosowali list do Ministra Sportu i Turystyki z prośbą o zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym. Samorządowcy chcą brać udział w pracach konsultacyjnych. Ich zdaniem obecne przepisy nie spełniają oczekiwań.

Choć w niedzielę 7 stycznia termometry wskazywały w Trójmieście temperaturę nawet minus siedem stopni Celsjusza, nie zniechęciło to mieszkańców i turystów do spacerów w centrum Sopotu. Z kolei mniej liczni amatorzy spędzania czasu na świeżym powietrzu, którzy wybrali się do parku Reagana w Gdańsku, zastali w nim zimowe, bajkowe widoki.