Prasówka 30.11.2023 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

Prasówka Sopot 30.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kilka dni intensywnych opadów śniegu wystarczyły, by cały kraj zmienił się w białą krainę. Nie inaczej jest w Sopocie, chociaż z tym przez lata bywało różnie. Możemy podziwiać, jak kurort cudownie prezentuje się pod śnieżną pieżyną. Wystarczy wybrać się na krótki spacer, by docenić to, co zaproponowała nam natura.