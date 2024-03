Prasówka 25.03.2024 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sopotu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Akcja „Drzewko za surowce wtórne” w Sopocie. Mieszkańcy miasta kochają zieleń i o nią dbają. Troszczą sę również o środowisko”?

4865 kibiców pojawiło się w sobotę, 23 marca 2024 roku w hali Ergo Arena, aby dopingować zespoły Trefla Sopot i Krajowej Grupy Spożywczej Arki Gdynia. To znakomity wynik, jeden z najlepszych w sezonie 2023/2024 w całej Orlenie Baskecie Lidze.

Akcja "Dziennika Bałtyckiego" wróciła ze zdwojoną siłą. Tym razem przyjechaliśmy do naszych czytelników z "Drzewkiem za surowce wtórne" do Gdańska, Sopotu oraz Rumi. W czterech lokalizacjach udało nam się rozdać blisko trzy tysiące sadzonek. A co najważniejsze - zapełnić kontenery makulaturą i starym sprzętem AGD i RTV!