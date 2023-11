Prasówka 23.11.2023 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

Prasówka 23.11 Sopot: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Festiwal Miasto Słowa to wydarzenie, które towarzyszy Nagrodzie Literackiej Gdynia od wielu już lat i jest coroczną okazją by u schyłku lata porozmawiać o najważniejszych nowych książkach, ale też o tym co w nich siedzi, to jest o języku, problemach bieżących i palących, zapomnianych, a istotnych dylematach, czy o głosach, które często na co dzień są niesłyszane.