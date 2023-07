Prasówka 23.07.2023 z całego tygodnia w Sopocie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Decydujące spotkania Ligi Narodów siatkarzy 2023 przyciągają do hali Ergo Arena prawdziwe tłumy. Ćwierćfinałowe spotkanie Polska - Brazylia rozgrywane w czwartek, 20 lipca oglądało z trybun aż 10 538 osób. W sobotę, 22 lipca na półfinałowym meczu Polska - Japonia pojawiło się 10 483 osób.

Kolejna edycja Wyścigów pływackich dookoła molo w Sopocie im. Jacka Starościaka ruszyła 22 lipca, w sobotę. Jednak nie była to tylko jedyna atrakcja tego południa. Organizatorzy przygotowali wybieg "retro" mody, w którym zostały pokazane stroje kąpielowe i codzienne - wszystko w ramach obchodów 200 lat kurortu w Sopocie. Zobaczcie zdjęcia!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zacięte i trzymające w napięciu do samego końca było czwartkowe (20 lipca 2023 roku) spotkanie siatkarzy reprezentacji Polski i Brazylii. Ale nikt z kibiców szczelnie wypełniających gdańsko-sopocką halę Ergo Arena nie spodziewał się innego meczu, którego stawką był awans do półfinału Ligi Narodów 2023. Biało-czerwoni wygrali 3:0 i w sobotę, 22 lipca zagrają z Japonią.

Po raz kolejny nad polskim morzem można było zaobserwować piękne zjawisko, jakim są obłoki srebrzyste! Właśnie trwa sezon na polarne chmury mezosferyczne, które zapierają dech w piersiach. Jak zwykle mogliśmy liczyć na szybką reakcję czytelników "Dziennika Bałtyckiego". Jeden z nich podesłał nam piękne zdjęcia obłoków srebrzystych.

Trzech młodych mężczyzn w wieku od 18 do 19 lat ciężko pobili 33-letniego turystę na jednych z ulic w Sopocie. Pokrzywdzony z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Sprawców udało się szybko zatrzymać. Grozi im teraz do 3 lat więzienia.

Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że woonerf, który powstaje na ulicy Kolejowej w Sopocie, zostanie oddany do użytku w terminie. W czasie robót wystąpiły utrudnienia na ulicy Sikorskiego, ale nie przełoży się to na termin realizacji. Co jeszcze czeka sopocian na drogach?