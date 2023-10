Prasówka 22.10.2023 z całego tygodnia w Sopocie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Strugi deszczu w sobotę, 21 października 2023 roku nie zniechęciły biegaczy, którzy przygotowywali się tego dnia do rywalizacji w Parku Oruńskim w trzeciej imprezie cyklu #RunGdn. Najszybszy na rozmokłych, parkowych alejkach okazał się gdańszczanin Szymon Glinka. Trasę liczącą 5 km pokonał w czasie 18 minut i 5 sekund. Metę osiągnęło 90 osób!

Policja cały czas poszukuje 44-letniego Grzegorza Borysa podejrzewanego o zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni Fikakowie. W akcję zaangażowanych jest około tysiąc osób – podała w sobotę pomorska policja. Z informacji podanych w Polsat News, funkcjonariusze skupiają się na poszukiwaniach w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, to tam psy tropiące zaprowadziły funkcjonariuszy.

Prezydent Sopotu wybrany posłem w wyborach parlamentarnych już czuje władzę, która, w razie nieudanej misji tworzenia rządu przez PiS, przypadnie być może koalicji opozycyjnej. Ściął włosy, które zapuszczał przez niemal 8 lat w proteście przeciw dotychczasowym rządom partii. Złożył też deklarację cofnięcia efektów budowy koncernu multienergetycznego Orlenu. Włączenie do holdingu gdańskiej rafinerii Lotos wywołało protesty polityków opozycji z regionu.

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że przystępuje do realizacji inwestycji, którą jest przebudowa ulicy Chodowieckiego. Zakres obowiązków obejmie przede wszystkim modernizacje kanalizacji deszczowej. Pierwsze prace ruszą 23 października.

Długie i kręcone włosy Jacka Karnowskiego stały się znakiem rozpoznawczym Jacka Karnowskiego. Prezydent Sopotu zaczął je zapuszczać 8 lat temu. To była forma bardzo nieszablonowego protestu przeciw rządom Prawa i Sprawiedliwości. Zetnie je w środę 18 października.

Pomorscy kandydaci z Koalicji Obywatelskiej postanowili podsumować wybory parlamentarne. Konferencja prasowa w tej sprawie miała miejsce we wtorek, 17 października. Na spotkaniu obecny były m.in. posłanki Agnieszka Pomaska, Barbara Nowacka, ale również - wkrótce poseł - Jacek Karnowski oraz przyszła senatorka Anna Górska.

Powoli opada kurz po wyborach parlamentarnych, jakie miały miejsce w niedzielę, 15 października. Chociaż największe poparcie miało Prawo i Sprawiedliwość, to nie ulega wątpliwości, że Koalicja Obywatelska w porozumieniu z Trzecia Drogą i Nową Lewicą może przejąć kontrolę w Sejmie. Co do Senatu wątpliwości nie ma - tam pakt senacki będzie miał 66 mandatów.