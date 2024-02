Prasówka 22.02.2024 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Data nie jest przypadkowa, ponieważ została wybrana w rocznicę tragicznych wydarzeń w Dakce w stolicy Bangladeszu. To wyjątkowe święto ma przypominać nam, jak ważny jest dla nas nasz ojczysty język.

Kobiety ćwiczą rzadziej niż mężczyźni, jeszcze niedawno sport uprawiało dwa razy mniej pań. Tymczasem wystarczą znacznie mniejsze dawki aktywności, by osiągały większe korzyści zdrowotne od panów. Ustalono także dokładne zalecenia dla kobiet, które pomagają zmniejszyć ryzyko śmierci. Zobacz, jak i ile ćwiczyć dla najlepszych efektów.

W poniedziałek na Martynice wieku 66 lat zmarł kapitan Ryszard Wojnowski, dwukrotny laureat nagrody honorowej Rejs Roku – Srebrny Sekstant, który w latach 2017-2018 opłynął świat. O jego śmierci poinformował prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.

Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrośnie. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymają o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku.

Wraz z pojawieniem się pracy hybrydowej w ostatnich latach, zmieniły się zasady obowiązujące w biznesie. Spotkania online zastąpiły strój biznesowy i uścisk dłoni kompetencjami cyfrowymi i wirtualnym "co słychać?". Jednak spotkania online nie wyeliminowały całkowicie poczucia profesjonalizmu, nawet jeśli noszenie spodni przestało być koniecznością. Okazuje się, że włączone wideo ma wpływ na to, jak bardzo profesjonalnie prezentujemy się podczas spotkań online, ale to czy i kiedy włączamy wideo może zależeć od tego, na jakim etapie kariery się znajdujemy. Jeśli więc zastanawiasz się, jak twoi koledzy mogą cię postrzegać na podstawie twoich zwyczajów związanych z wideo, przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.