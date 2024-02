Prasówka 21.02.2024 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

Mieszkańcy Pomorza kolekcjonują różne rzeczy. Jedni stawiają na znaczki pocztowe, inni na antyki, a jeszcze inni gustują w malarstwie. Czasem jest to kwestia wrażliwości estetycznej, a innym razem po prostu inwestycja, dzięki której ulokowane pieniądze nie tracą na wartości. W serwisie OLX nie brakuje ofert dotyczących sprzedaży obrazów. Malarstwo wciąż jest na topie. Sprawdź, ile na Pomorzu trzeba zapłacić za najdroższe obrazy. Ceny niektórych dzieł są zaskakujące.

20 lutego 2024 roku w Polsce rozpoczął się centralny protest rolników. Blokady dróg, manifestacje pod urzędami i próby podjęcia rozmów z politykami rządu Donalda Tuska związane są z niekontrolowanym importem produktów spożywczych, głównie zboża, z Ukrainy. Jak podkreślają rolnicy, gra nie toczy się jedynie o to, aby mogli sprzedać swoje zbiory, ale również o to, aby do konsumentów w sklepach w Polsce trafiały przetworzone produkty zbożowe, mleczne i mięsne spełniające te same normy, które spełniać muszą protestujący.