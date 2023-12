Prasówka 2.12.2023 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

Na ulicach Sopotu już część ozdób rozświetla miasto. Wszystkie iluminacje świąteczne mają zapłonąć już 6 grudnia. Tradycyjnie na placu Przyjaciół Sopotu pojawiła się świąteczna choinka. Co jeszcze przygotowano?

Prasówka 2.12 Sopot: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Biegi ultra w zimowej odsłonie w Gdańsku Oliwie to propozycja dla zaprawionych i doświadczonych zawodników. To oni staną o świcie w sobotę, 2 grudnia 2023 roku na starcie 84-kilometrowej trasy Garmin Ultra Race Gdańsk. Trzy godziny po nich wyruszą ci, którzy zdecydowali się na sprawdzian wyznaczony na trasie liczącej 53 km. A później do wspólnego biegania dołączą dzieci, młodzież oraz sportowcy, którzy wybrali krótsze trasy.