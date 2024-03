Prasówka 17.03.2024 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

Po raz drugi w rundzie wiosennej piłkarze Cartusii 1923 Kartuzy byli gospodarzami III-ligowego spotkania na stadionie Ogniwa w Sopocie. Ekipa trenera Sebastiana Letniowskiego podejmowała Stolem Gniewino. Mimo różnicy miejsc w tabeli siły były wyrównane, a o wyniku derbowego meczu zadecydował - jak to często bywa - jeden błąd w obrębie pola karnego Stolemu i wykorzystana przez Piotra Gryszkiewicza "jedenastka".

W Ergo Arenie zawrzało w piątek, 15 marca. Swój koncert zagrał tam Mrozu, który jest w trakcie swojej trasy koncertowej pt. "Wszystko było po coś". To zwieńczenie akcji promocyjnej jego albumu "Złote Bloki", ale też okazja do świętowania 15-lecia artysy na scenie.

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Do aresztu trafił 30-latek podejrzany o rozbój w sklepie w Sopocie. - Mężczyzna miał uderzyć i grozić nożem ekspedientowi, a następnie zabrać z kasy pieniądze – poinformowała w piątek podkomisarz Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Doprowadzenie do pobierania opłat za parkowanie w weekendy, udostępnienie strefy płatnej za darmo niepełnosprawnym za symboliczny abonament i wydłużenie darmowego parkowania do godziny dziennie dla sopocian to propozycja wyborcza Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim i jej komitetu „Koalicja dla Sopotu”.