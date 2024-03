Prasówka 16.03.2024 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

Prasówka Sopot 16.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Doprowadzenie do pobierania opłat za parkowanie w weekendy, udostępnienie strefy płatnej za darmo niepełnosprawnym za symboliczny abonament i wydłużenie darmowego parkowania do godziny dziennie dla sopocian to propozycja wyborcza Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim i jej komitetu „Koalicja dla Sopotu”.