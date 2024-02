Prasówka 12.02.2024 Sopot. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sopotu

„Od solisty do orkiestry” to tytuł XXVI Mławskiego Festiwalu Akordeonowego który odbył się już po raz 26. Impreza trwała od 29 do 31 stycznia. W festiwalu wystartowali muzycy z aż 27 miast w całej Polsce. Konkurs organizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie.