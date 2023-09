Lista lokali wyborczych w Sopocie. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Adama Mickiewicza 49, 81-866 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Tadeusza Kościuszki 22 - 24, 81-704 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Aleja Niepodległości 751, 81-838 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: pl. Plac Zdrojowy 3, 81-720 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: pl. Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Kujawska 50 l. 52, 81-862 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Oskara Kolberga 8, 81-881 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Jana z Kolna 3, 81-746 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: 23 Marca 90, 81-820 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Józefa Kraszewskiego 31, 81-815 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Księżycowa 3b, 81-821 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Józefa Golca 3, 81-743 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Jana Jerzego Haffnera 55, 81-715 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Oskara Kolberga 15, 81-881 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Tadeusza Kościuszki 18, 81-704 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Kazimierza Wielkiego 14, 81-780 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

adres: Wejherowska 1, 81-814 Sopot numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 65

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Co trzeba zrobić, kiedy chcemy głosować poza miejscem zameldowania?

Wiele osób mieszka pod innym adresem niż adres ich zameldowania, który przypisuje ich do konkretnego lokalu wyborczego. Aby zmienić miejsce głosowania w miejscu, gdzie mieszkamy na co dzień należy złożyć odpowiedni wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek może zostać złożony zarówno przez internet jak i w odpowiednim urzędzie. Aby złożyć wniosek internetowo należy posiadać profil zaufany, który pozwoli na wpisanie danej osoby do rejestru wyborców. Składając wniosek w urzędzie, należy skierować się do urzędu gminy, w której mieszka dana osoba.

Składając wniosek zarówno przez internet, jak i w urzędzie, możemy zostać poproszeni o przykładowy dokument potwierdzający miejsce naszego zamieszkania. Mogą to być: