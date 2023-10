Lata 90 i kultowe rzeczy. Walkman, magnetofon i inne. Jak żyliśmy z technologią w końcówce XX wieku? Oto sentymentalna podróż

Lata 90. to okres, który na zawsze pozostanie w pamięci jako wyjątkowy i pełen przełomowych wydarzeń. Były to czasy, kiedy świat doświadczył ogromnych przemian kulturowych, technologicznych i społecznych. Dowiedz się, dlaczego lata 90. są tak istotne i fascynujące. Zobacz, czego poszukują internauci, aby choć na moment zbliżyć się do lat 90.