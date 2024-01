Jakie spektakle oferują nam trójmiejskie teatry? Na co wybrać się podczas ferii?

Co trójmiejskie teatry grają w ferie?

W ferie do teatru? Sprawdziliśmy, na jaki spektakl mogą wybrać się mieszkańcy Trójmiasta podczas zimowej przerwy. A jest w czym wybierać!

Teatry w Trójmieście zapraszają

Teatr Wybrzeże Teatr Wybrzeże zaprasza m.in. na sztukę Zaczarowana królewna. A to historia stara jak świat. Królewna kłuje się w palec wrzecionem. Dopełnia się klątwa złej wiedźmy. Królestwo pogrąża się w letargu, dwór zapada w sen a zamkowe mury porastają gęste krzewy dzikich róż. Każdy, kto zbliży się do zamku ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Inną propozycją jest spektakl Puste miejsca. Julia i Paul spodziewają się dziecka. Jednak od samego początku ciąża nie przebiega prawidłowo. W wyniku kolejnych komplikacji bohaterka zmuszona jest stanąć przed decyzją, która odciska trwały ślad na jej psychice. Julia, wciąż rozpamiętując przeszłość przestaje odczuwać teraźniejszość. Jest jednak ktoś, kto, używając narzędzi z pogranicza teatru i terapii podejmie próbę uzdrowienia kobiety. Fanom komedii polecamy za to Awanturę w Chioggi. To jedna z najlepszych osiemnastowiecznych komedii. Chioggi to małe portowe miasteczko, na którego ulicach właśnie rozsiadły się kumoszki. Tkają koronki, czekają na mężów, kochanków i narzeczonych, intrygują i... plotkują. W efekcie rozpętują apokaliptyczną kłótnię. Arcykomedia mistrza Carla Goldoniego kończy się rzecz jasna szczęśliwie. Ale zanim to nastąpi czeka nas pełna rozmachu tytułowa awantura!

Miejski Teatr Miniatura

Akademia pana Kleksa Spektakl przygotowany w zespole składającym się z aktorów Miniatury i utalentowanych dzieci, które przeszły cykl warsztatów w teatrze z zakresu śpiewu, ruchu scenicznego i aktorstwa. Pana Kleksa i jego Akademię znają chyba wszystkie dzieci w Polsce. Ten szalony i mądry jednocześnie nauczyciel najlepiej wie, jak uruchomić wyobraźnię swoich uczniów. A to ona przecież jest kluczem do szczęścia, bo pozwala spojrzeć na zwykłe rzeczy i znane sprawy w nowy, lepszy sposób.

Wydarzenia teatralne podczas ferii zmiowych w Trójmieście

Czerwony Kapturek to opowieść wywodząca się z tradycji ustnej i rozpowszechniona w całej Europie. Do dziś pozostaje jedną z ulubionych baśni dla dzieci. Pierwszym autorem, który spisał swoją wersję tej opowieści, był Charles Perrault, a proponowany przez niego morał był jasny – „uważajcie na obcych”. W swojej kameralnej adaptacji pochodzący z Chile wszechstronny artysta David Zuazola przenosi akcję baśni w przyszłość, kiedy na wyniszczonej Ziemi mieszkają ostatni ludzie i dziwne stwory narodzone ze śmieci i zanieczyszczeń.

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni Wszystko w rodzinie Doktor Mortimore w skupieniu przygotowuje się do wygłoszenia wykładu podczas zjazdu światowej sławy neurologów, gdy nagle dowiaduje się, że ma syna z dawnego romansu. W tym samym czasie w szpitalu powstaje świąteczne przedstawienie. Coraz to nowi goście pojawiają się w gabinecie doktora, stawiając go w niewygodnej sytuacji. Absurdalne zwroty akcji, zawrotne tempo i zabawne dialogi czynią ,,Wszystko w rodzinie" najzabawniejszą farsą Raya Cooneya – mistrza gatunku. Dziewczyny z kalendarza Chris i Annie – mimo różnic temperamentu – przyjaźnią się od lat. Po odejściu na białaczkę męża Annie – w myśl jego ostatnich słów, że ,,kwiat jest najpiękniejszy w ostatnim okresie kwitnienia”, Chris postanawia zrobić kalendarz na rok 2000. W kalendarzu znaleźć się mają zdjęcia kobiet z Instytutu, na których oddają się one swoim zwyczajowym czynnościom.… nago. Dwie dekady temu był to prawdziwy szok.

Westendowski musical powstał na podstawie filmu Hellen Mirren, a ten – na podstawie prawdziwych wydarzeń. Rzeczywistym ,,dziewczynom” udało się zebrać ponad pół miliona funtów na walkę z białaczką, a do poczekalni szpitala w Yorkshire – jak same powiedziały – kupiły nową sofę i to skórzaną. Repertuar teatru dostępny jest pod tym linkiem. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni Miłośnicy teatru przy ul. Bema 26 w Gdyni podczas ferii zimowych będą mogli wybrać się m.in. na spektakl Bankiet w reżyserii Tadeusza Bradeckiego. - Jak to u Gombrowicza – zabawa stereotypami i formą na podstawie opowiadań „Bankiet”, „Biesiada u hrabiny Kotłubaj”, „Pampelan w tubie” i „Filibert dzieckiem podszyty”. Inteligentnie i z humorem. Podczas bankietu, przyjęcia, biesiady wśród arystokratów i dworzan dochodzi do bezwzględnej demaskacji i odwrócenia starego porządku. Pięcioro aktorów wciela się na oczach widowni w coraz to nowe, coraz bardziej groteskowe postacie, przywołując przesiąknięty teatralnością i niesamowitym, prowokacyjnym humorem klimat twórczości młodego Gombrowicza - czytamy na stronie teatru.

Inną propozycją jest sztuka Arszenik i stare koronki, w reżyserii Krzysztofa Babickiego to klasyczna komedia z gatunku czarnego humoru. Dwie urocze staruszki, dużo wina i trupy w piwnicy.

W propozycjach nie mogło zabraknąć także legendarnego Dnia Świra, który swoją premierę na deskach teatru miejskiego w Gdyni miał już w 2006 roku. To pierwsza teatralna realizacja scenariusza Marka Koterskiego. To historia mężczyzny uwikłanego w natręctwa życia codziennego, dla którego każdy kontakt z drugim człowiekiem jest piekłem i ogromnym wyzwaniem jednocześnie. Codziennie rano szuka pomysłu na nadchodzący dzień: higiena, jedzenie, praca, dzieci, jedzenie, drzemka, praca, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen… Pełen repertuar możemy znaleźć na stronie internetowej teatru.

