Gdzie na spacer do 4 km od Sopotu. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 2 - 3 września

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 4 km od Sopotu, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Nocne Bieganie z Wilkami i Czołówkami #132 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,32 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podejść: 786 m

Suma zejść: 786 m Pmfalcon poleca trasę mieszkańcom Sopotu Przyjemna trasa po szlakach TPK w okolicy Gdyni Kolibek. Start i meta przy Kolibki Adventure Park, gdzie najłatwiej zaparkować samochody. Teren pagórkowaty, jak na Trójmiejski Park Krajobrazowy przystało. Było więc kilka podbiegów, ale i zbiegów. Z ciekawostek, które po drodze można zobaczyć to poza dzikami :) wieża widokowa w Kolibkach, przy której byliśmy dwukrotnie.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Od Mola do Mola 16.05.2016 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,14 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podejść: 504 m

Suma zejść: 542 m Arturroo1983 poleca trasę spacerowiczom z Sopotu Dystans biegu 9 km.Trasę biegła wzdłuż plaży od mola w Sopocie do Mola w Gdyni Orłowo. W drogę powrotną wybrałem sie Promenadą Królowej Marysieńki, przez Park Kolibki, Park Północny i dalej plażą dobiegłem do Mola w Sopocie. Pogoda nie zachecała do biegania była raczej jesienna, siąpił deszcz i bylo bardzo chłodno, ale nie mogłem sobie odpuścić tej przyjemności pobiegania o 7:00.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Najwyższe wzgórza i najgłębsze wąwozy wokół Doliny Radości Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,44 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 232 m

Suma podejść: 1 842 m

Suma zejść: 1 823 m Trasę dla spacerowiczów z Sopotu poleca GR3miasto

Niejednym wydaje się że na nad morzem jest płasko. Nic jednak bardziej mylnego. W samym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym wysokości przekraczają 150 m n.p.m., a wciągu kilku godzin spokojnie pokonać można sumę przewyższeń zbliżoną do niejednych polskich gór. Na trasie naszej wędrówki przeważały przecudne widoki, które podziwialiśmy ze szczytów wzniesień, krawędzi wzgórz, a także dolin i wąwozów. Trasa niejednokrotnie wiodła wąskimi ścieżkami z dala od szlaków turystycznych. Trasa: Na dobrą rozgrzewkę wdrapujemy się na liczącą ponad 115 m n.p.m. Górę Wiechę, a chwilę później nieco wyższą Górę Głowicę. Dla odpoczynku schodzimy do Zielonej Doliny, a następnie Doliny Samborowo, gdzie chwilę odpoczynku robimy przy jednym z najstarszych drzew pomnikowych w okolicy. Gruby Dąb, o którym mowa liczy prawie 400 lat. Następnie udajemy się w kierunku historycznego traktu zwanego Szwedzką Groblą, który doprowadza nas do Doliny Schwabego, przez którą przepływa Potok Oliwski. Na przeciwległym brzegu wijącej się strugi podchodzimy pod ciekawe wzniesienie, na zboczu którego wybudowano niegdyś skocznię narciarską. Wędrując krawędzią zbocza mamy okazję zobaczyć całą wspomnianą wcześniej dolinę a także położoną nieco dalej Dolinę Radości.

Po osiągnięciu najwyższego punktu wzniesienia schodzimy do Doliny Czystej Wody równie piękną i efektowną ścieżką, która kluczy wśród lokalnych wzniesień. Chwila odpoczynku, a następnie zejście przez polanę, piękny widoczek, mostek nad kolejnym szemrzącym potokiem i kolejne wzniesienia przed nami. Tym razem na horyzoncie mamy dość urozmaicone pasmo Wzniesienia Marii, liczące w punkcie kulminacyjnym ponad 138 m n.p.m. Na szczyt prowadzi nas wąska ścieżynka, która niejednokrotnie odsłania przed nami przecudne widoki na położone w dole doliny. Korzystając z okazji małą przerwę robimy przy tutejszej ciekawostce - Kamiennej Twarzy.

Następnie schodzimy do Doliny Ewy i źródlisk Prochowego Potoku, gdzie ponownie czeka nas kolejne podejście; tym razem długie i mozolne. Po osiągnięciu szczytu ścieżka doprowadza nas do jednego z najgłębszych wąwozów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie różnica wysokości między dnem a krawędziami ścian mierzy ponad 10 metrów! Żeby zobaczyć ogrom tego miejsca schodzimy na sam dół, po czym wdrapiemy się na górę pokazując jak bardzo pofałdowany jest teren pomorskich lasów.

Po wydostaniu się z wąwozu przez kilkaset metrów towarzyszy nam mały jar Potoku Rynarzewskiego, wzdłuż którego wędrujemy w kierunku Starej Oliwy. Zanim jednak dochodzimy do końca naszej trasy zaliczymy po drodze Wzgórze Pachołek ze znajdującą się na szczycie platformą widokową. Trasa jest dość interwałowa, ale piękne widoki rekompensują wysiłek!

Nawiguj

Czy spacerowanie przynosi korzyści?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

